Биосимиляры трастузумаба и бевацизумаба выходят на рынок США

В течение ряда лет три онкопрепарата-блокбастера компании Roche («Рош») – Rituxan, Herceptin и Avastin – доминировали на мировом рынке; для двух из них время доминирования близится к концу, сообщает FiercePharma.

18 июля компании Amgen («Амджен») и Allergan («Аллерган») вывели на рынок США биосимиляры препаратов Herceptin для лечения HER2-положительного рака молочной железы и Avastin для лечения колоректального рака, поставив под угрозу объем продаж в 5,9 млрд долл., суммарно достигнутый двумя препаратами оригинаторов в 2018 г. Mvasi, биосимиляр Avastin от компании Amgen, стал первым биосимиляром онкопрепарата, одобренным FDA в конце 2017 г.; американский регулятор одобрил Kanjinti, биосимиляр препарата Herceptin, в июне с.г.

Оба биосимиляра выйдут на рынок по оптовой цене на 15% ниже цены референтных биотехнологических препаратов, заявили в компаниях. Цена Mvasi составит 677,40 долл. за однодозовый флакон 100 мг и 2 709,60 долл. за однодозовый флакон 400 мг. Kanjinti выйдет на рынок по цене 3 697,26 долл. за мультидозовый флакон 420 мг.

Для Amgen и Allergan – единственных фармпроизводителей, которые решили не заключать с Roche соглашение об отсроченной дате запуска для своих биологических препаратов, уход от «урегулирования» может стать шансом получения больших дивидендов с точки зрения продаж, в то время как для других конкурентов прогноз может быть мрачным.

Акции индийской компании Biocon («Баойкон»), партнера Mylan («Майлан») в производстве биосимиляра препарата Herceptin, одобренного в конце 2017 г., 18 июля упали на 8,17% на Бомбейской фондовой бирже на новостях о выходе на рынок биосимиляров от Amgen и Allergan. Mylan была одной из компаний, заключившей с Roche соглашение об отсрочке вывода на рынок биосимиляров Herceptin до середины или конца 2019 г., наряду с Pfizer («Пфайзер»), Samsung Bioepis («Самсунг Баойэпис») и командой Teva Pharmaceutical-Celltrion («Тева Фармасьютикал-Селлтрион»).

Rituxan, продажи которого в США в 2018 г. составили 4,24 млрд долл., может попасть под удар биосимиляров следующим.

Елена Калиновская

pharmvestnik