Sanofi получит права на препарат «Тамифлю» на рынке США

Французская группа Sanofi объявила, что подписала соглашение с компанией Roche о передаче прав на противовирусный препарат «Тамифлю» (осельтамивир) на территории США, сообщает Reuters.
Сделка предоставит Sanofi эксклюзивные права на безрецептурный отпуск «Тамифлю» в США. Лекарственное средство используется для профилактики и лечения гриппа.
«Это стратегическая и важная сделка для нас, поскольку наша компания стремится выводить инновации на рынок в постоянном режиме», — заявил Алан Мейн, исполнительный вице-президент подразделения здравоохранения Sanofi.