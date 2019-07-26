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Sanofi получит права на препарат «Тамифлю» на рынке США

Французская группа Sanofi объявила, что подписала соглашение с компанией Roche о передаче прав на противовирусный препарат «Тамифлю» (осельтамивир) на территории США, сообщает Reuters.

Сделка предоставит Sanofi эксклюзивные права на безрецептурный отпуск «Тамифлю» в США. Лекарственное средство используется для профилактики и лечения гриппа.

«Это стратегическая и важная сделка для нас, поскольку наша компания стремится выводить инновации на рынок в постоянном режиме», — заявил Алан Мейн, исполнительный вице-президент подразделения здравоохранения Sanofi.

gmpnews

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Июль 24, 2019 | Просмотров: 102