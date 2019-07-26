Производство оборудования для получения высокочистой воды откроют в Подольске в 2023 году

ООО «НПК Медиана-Фильтр» возведет производственно-складской комплекс для выпуска промышленных систем подготовки высокочистой воды в районе Залинейный городского округа Подольск не позднее января 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что с «НПК Медиана-Фильтр» подписано соглашение, согласно которому компания получит в долгосрочную аренду земельный участок без торгов для реализации инвестиционного проекта.

«Земельный участок площадью 0,4 гектара примыкает с восточной стороны к действующей производственной площадке, что позволит после завершения строительства увеличить выпуск продукции более чем на 50%. Инвестиции в проект составят 73,5 миллиона рублей, будет создано 22 новых рабочих места», — пояснил Хромов.

В пресс-службе уточнили, что научно-производственная компания «Медиана-Фильтр» является одним из крупнейших российских производителей запатентованного оборудования водоподготовки для нужд медицинской, фармацевтической и микроэлектронной промышленности, в том числе для лабораторий. Организация производит и поставляет комплексные системы водоподготовки, системы предварительной подготовки воды серии «Акватон» на основе автоматических фильтров механической очистки и удаления железа и марганца, умягчения, дехлорирования воды, лабораторные установки серии УВОИ-МФ-1812 «Аквалаб», ионообменные установки, дистилляционные установки для получения воды для инъекций и генераторы чистого пара, системы хранения и распределения воды всех типов.

Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области

mosreg