Целенаправленность субсидий на закупку лекарств и медоборудования для использования на дому

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания VI медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», проведенного Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» 16 мая 2019 года.

Согласно опубликованной информации, Правительству Российской Федерации необходимо:

разработать механизм взаимодействия с субъектами РФ, а также с Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» при определении целей и направлений использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку медицинского оборудования для использования на дому и лекарственных средств, включая обезболивающие лекарственные средства.

Доклад должен быть представлен до 1 сентября 2019 года. Ответственным назначен Дмитрий Медведев.

Помимо этого, до 1 декабря 2019 года Правительству РФ необходимо:

подготовить при участии союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» и представить предложения по установлению дополнительных требований к лицам, освоившим за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации образовательные программы высшего образования по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», об осуществлении ими трудовой деятельности в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения в течение определенного срока.

Ответственные по данному поручению — Медведев Д.А. и Рошаль Л.М.

gmpnews