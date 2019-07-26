В Казахстане утверждены предельные цены на лекарственные препараты

В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан подписан приказ о предельных ценах на лекарства для розничной и оптовой реализации. Приказ Минздрава РК предусматривает, что цены на лекарства во всех аптеках страны могут быть ниже, чем установленные предельные, но никак не выше. Стоимость на каждый препарат прописана отдельно.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 6,5 тысяч аптек и более одной тысячи дистрибьюторов. При этом необходимо отметить, что казахстанский рынок аптек достаточно насыщен в городах, но сохраняется их дефицит на селе (в городах – 66 %, в селе – 34 % аптек). Среднее количество аптек в странах ОЭСР составляет 25 на 100 тысяч населения, в Казахстане эта цифра составляет 37 аптек на 100 тысяч, что на 48% больше среднего показателя ОЭСР.

Минздрав взял под особый контроль прозрачность системы ценообразования начиная от установления цены завода производителя, наценки дистрибьюторов и наценки аптек, что в результате позволит не допускать значительного разброса цен на одно и то же лекарство в двух соседних аптеках.

Так, Министерством был изучен опыт регулирования наценок в Европейских странах и странах ЕАЭС.

Как отметили в ведомстве, наценка будет осуществляться на основании регрессивной шкалы, который обсуждался с фармацевтической общественностью.

Формирование цен на лекарственные средства предполагает 4 уровня регулирования цен – на уровне производителя, оптовых продаж, розничных продаж, а также закупа в рамках ГОБМП и системе обязательного социального медицинского страхования.

Регистрация цен производителя проводится на основании заявлений казахстанских и зарубежных производителей или их представителей путем анализа цен в референтных странах (Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Латвия, Литва, Россия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Чехия, Эстония) за потребительскую упаковку, с дальнейшим регулированием маржи оптовых и розничных продаж лекарственных препаратов посредством регрессивной шкалы наценок.

В апреле текущего года приказом Министра здравоохранения утверждены Правила регулирования цен на лекарственные средства, которые обсуждались с фармацевтической общественностью, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», отраслевыми ассоциациями, согласованы с государственными органами.

Министерством создана полностью автоматизированная система для максимального удобства заявителей и исключает проведение каких-либо переговоров. Подача заявления на регистрацию цены ЛС и МИ производителем – это процесс, базирующийся на проведении референтного (сравнительного) ценообразования со странами ЕАЭС и ОЭСР и последующей автоматической регистрации предельных цен на торговое наименование с учетом затрат, которые понес заявитель при доставке препарата в РК. После фиксации предельной цены завода изготовителя, система будет автоматически определять размер наценки, и цена будет размещаться на сайте Министерства.

Также, в ближайшее время в действующем мобильном приложении DariKz появится опция «Предельная цена», с помощью которой граждане смогут отслеживать цены на лекарства, а в случае обнаружения расхождений оставить жалобу на стоимость препарата, если она превышает законодательно утверждённую предельно допустимую цену, разрешённую в Казахстане.

gmpnews