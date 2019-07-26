Москалькова создаст экспертную группу по вопросам лекарственного обеспечения россиян

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что намерена сформировать экспертную группу для мониторинга ситуации с лекарственным обеспечением россиян.

«Я создам специальную группу экспертную при уполномоченном по изучению этого вопроса [связанного с лекарственным обеспечением], исследованию этого вопроса. И объединюсь с прокурорами для проверок», — сказала Москалькова после заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, где представляла свой доклад по итогам 2018 года.

По ее словам, ситуации, когда граждане не могут получить необходимые лекарства, являются «не просто недостатком системы лекарственного обеспечения, а преступлением».

Согласно данным ежегодного доклада о деятельности уполномоченного, в 2018 году в аппарат омбудсмена поступило 51 обращение, касающееся вопросов лекарственного обеспечения граждан, это на 19% меньше, чем было зафиксировано годом ранее, что связывается «преимущественно… с первыми результатами лекарственного импортозамещения». Как следует из текста доклада, «граждан наиболее часто волнуют тенденция к удорожанию лекарственных препаратов, случаи их фальсификации, отсутствие контроля за реализацией через интернет, нерациональное использование средств ОМС на лекарственное обеспечение».

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