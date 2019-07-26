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В Астраханской области назначен новый и. о. министра здравоохранения

Федор Орлов, и.о. министра здравоохранения Астраханской области

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин освободил от должности и. о. министра здравоохранения региона Ольгу Гребневу и назначил на этот пост бывшего главврача астраханской ГКБ №3 им. С.М. Кирова, депутата горсовета Федора Орлова.

«Федор Викторович, готов предложить вам должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Астраханской области. Перечень проблем и вопросов, которые нужно в кратчайшее время решить, достаточно большой. Проблемы связаны с медицинским обеспечением, воспитанием кадрового потенциала в отрасли, созданием условий для работы медперсонала в селах», – обратился Бабушкин к Орлову.

Федор Орлов окончил Астраханский медицинский институт в 1994 году, в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2004 по 2008 год Орлов возглавлял МУЗ «Городская больница №5», а в конце 2008 года был назначен главным врачом ГКБ №3, проработав в этом качестве более десяти лет. В начале 2019 года возглавил одну из городских поликлиник.

В 2004 году Орлов был впервые избран депутатом горсовета Астрахани, а потом переизбран в следующих созывах.

По данным регионального правительства, Ольга Гребнева покинула пост исполняющего обязанности министра здравоохранения по собственному желанию. Она была назначена на эту должность в декабре 2018 года, где сменила Павла Джувалякова, возглавлявшего ведомство с 2014 года.

Источник: Правительство Астраханской области
Фото: professiya-vrach.ru

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Июль 25, 2019 | Просмотров: 97