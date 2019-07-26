В Астраханской области назначен новый и. о. министра здравоохранения

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин освободил от должности и. о. министра здравоохранения региона Ольгу Гребневу и назначил на этот пост бывшего главврача астраханской ГКБ №3 им. С.М. Кирова, депутата горсовета Федора Орлова.

«Федор Викторович, готов предложить вам должность исполняющего обязанности министра здравоохранения Астраханской области. Перечень проблем и вопросов, которые нужно в кратчайшее время решить, достаточно большой. Проблемы связаны с медицинским обеспечением, воспитанием кадрового потенциала в отрасли, созданием условий для работы медперсонала в селах», – обратился Бабушкин к Орлову.

Федор Орлов окончил Астраханский медицинский институт в 1994 году, в 1998 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2004 по 2008 год Орлов возглавлял МУЗ «Городская больница №5», а в конце 2008 года был назначен главным врачом ГКБ №3, проработав в этом качестве более десяти лет. В начале 2019 года возглавил одну из городских поликлиник.

В 2004 году Орлов был впервые избран депутатом горсовета Астрахани, а потом переизбран в следующих созывах.

По данным регионального правительства, Ольга Гребнева покинула пост исполняющего обязанности министра здравоохранения по собственному желанию. Она была назначена на эту должность в декабре 2018 года, где сменила Павла Джувалякова, возглавлявшего ведомство с 2014 года.

Источник: Правительство Астраханской области

Фото: professiya-vrach.ru

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