ГК «Биотэк» выпустила новый растительный антиоксидант

Группа компаний «Биотэк» выпустила новый продукт «Ликопин 10 мг» – мощный растительный антиоксидант в высокой дозировке.
Новый нутрицевтический препарат способствует поддержанию функционального состояния сердечно-сосудистой системы; защите и укреплению сосудов; снижению риска развития атеросклероза; поддержанию нормального уровня холестерина; замедлению процессов старения; снижению количества свободных радикалов; сохранению молодости кожи.
Продукт содержит высокую дозировку ликопина – 10 мг. Он изготовлен из фармакопейной субстанции высшего качества швейцарского производства.
Упаковка содержит 30 капсул в блистерах. Рекомендуется принимать по 1 капсуле в день курсами по одному месяцу. При необходимости прием можно повторить. Продукт входит в серию нутрицевтических комплексов нового поколения «Ренессанс».
БАД, не является лекарственным средством.
Источник: ГК «Биотэк»