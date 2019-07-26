Закон об онлайн-продаже лекарств Госдума рассмотрит в осеннюю сессию В Астраханской области назначен новый и. о. министра здравоохранения » ГК «Биотэк» выпустила новый растительный антиоксидант Группа компаний «Биотэк» выпустила новый продукт «Ликопин 10 мг» – мощный растительный антиоксидант в высокой дозировке. Новый нутрицевтический препарат способствует поддержанию функционального состояния сердечно-сосудистой системы; защите и укреплению сосудов; снижению риска развития атеросклероза; поддержанию нормального уровня холестерина; замедлению процессов старения; снижению количества свободных радикалов; сохранению молодости кожи. Продукт содержит высокую дозировку ликопина – 10 мг. Он изготовлен из фармакопейной субстанции высшего качества швейцарского производства. Упаковка содержит 30 капсул в блистерах. Рекомендуется принимать по 1 капсуле в день курсами по одному месяцу. При необходимости прием можно повторить. Продукт входит в серию нутрицевтических комплексов нового поколения «Ренессанс». БАД, не является лекарственным средством. Источник: ГК «Биотэк» pharmvestnik