Закон об онлайн-продаже лекарств Госдума рассмотрит в осеннюю сессию

Второе чтение закона о разрешении онлайн-продажи лекарств пройдет в Госдуме во время осенней сессии. Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель Комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов.

По его словам, при рассмотрении законопроекта принципиальными были вопросы: кто будет заниматься продажей, нужно ли курьеру фармобразование, как гарантировать качество доставленного препарата. «Как мне кажется, мы нашли решение. Онлайн-аптека должна иметь лицензию, она несет ответственность. В век информационных технологий рекомендацию по препарату можно дать дистанционно. Коробка с препаратом должна быть упаковка так, чтобы ее можно было вскрыть только единожды. При необходимости для определенных препаратов во время доставки должны быть использованы датчики температуры. Та аптека, которая может себе это позволить, пусть занимается этим видом деятельности», – сказал он.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом» принят Госдумой в первом чтении 13 декабря 2017 г. Согласно постановлению парламентариев, осенняя сессия 2019 г. пройдет с 10 сентября 2019 г. по 19 декабря 2019 г. В этот период и планируется второе чтение закона.

Дмитрий Морозов отметил, что пока речь идет о безрецептурных препаратах. Однако в дальнейшем будет решение и по рецептурным лекарствам.

Елена Калиновская

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