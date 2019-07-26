Низкие цены на противостолбнячный иммуноглобулин привели к его дефициту

Единственный поставщик иммуноглобулина человека противостолбнячного ОАО ТД «Аллерген» подал заявку на исключение препарата из перечня ЖНВЛП. Причина – слишком низкая зарегистрированная цена, которую нельзя повысить пока препарат находится в перечне. Комиссия Минздрава по формированию перечней лекарственных средств отклонила заявку, однако Минздрав пообещал помочь компании.

Лопнуло терпение

Сразу несколько членов комиссии Минздрава по формированию перечней 23 июля 2019 г. заявили о наличии в их клиниках дефицита иммуноглобулина человека противостолбнячного. Представитель ТД «Аллерген» пояснила, что с 2016 г. компания ввозит препарат в минимальном количестве – около 200 пачек в год – для того чтобы не была аннулирована его регистрация. Зарегистрированная стоимость лекарства меньше его себестоимости. Сейчас зарегистрированная цена одной ампулы 1151,71 руб. На границе при ввозе препарата после всех таможенных процедур поставщик платит за него 2100 руб. Чтобы продолжить поставки противостолбнячного иммуноглобулина, «Аллергену», по словам представителя, надо продавать его в России по цене 30 долларов. Именно поэтому и подана заявка на выход из ЖНВЛП.

Интересно, что препарат в России не производится. «Аллерген» закупает его у китайской компании Sichuan Yuanda Shuyang Pharmaceutical Co. Российский производитель – «Микроген» – перестал выпускать препарат, так как теперь не занимается заготовкой крови и ее компонентов. Во всяком случае такое объяснение предприятие давало Роспотребнадзору.

Заявка на исключение из ЖНВЛП вызвала недоумение у представителей Минздрава. Председатель комиссии директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина отметила, что вопрос стоимости можно решить иным путем – обратиться в Минпромторг, выпустить отдельное постановление правительства. Но «Аллерген» уже обращался в Минпромторг, производитель подавал заявления на повышение цены в Минздрав, но получил отказ.

Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев засомневался: а действительно ли есть возможность выпуска специального нормативного акта по повышению цены на отдельный препарат. На это, как он полагает, может уйти 9-11 месяцев, а препарат между тем так и будет поставляться в очень ограниченном количестве. По словам экспертов комиссии, потребность в лекарстве – около 200 тыс. пачек в год. Исключение из ЖНВЛП решит проблему быстрее, хотя и не так оперативно, как хотелось бы поставщику. Ведь новый перечень будет действовать с 1 января 2020 г.

Палка о двух концах

В итоге комиссия проголосовала все-таки против исключения препарата из перечня ЖНВЛП, но с условием. Тимофей Нижегородцев подчеркнул, что Минздрав пообещал активно содействовать решению ценовой проблемы. Елена Максимкина в свою очередь заметила, что надеется на поддержку в этом вопросе ФАС, в том числе при согласовании новой цены.

Перед комиссией стояла сложная задача. Представители Минздрава обращали внимание, что исключение лекарства из ЖНВЛП затруднит его закупки. Но отсутствие решения ценовой проблемы и так затруднит закупки, так как просто нечего будет закупать. Казалось, такая ситуация стала открытием для представителей Минздрава. По мнению Елены Максимовной, исключение препарата означало бы, что государство не справляется с регулированием цен на лекарства. В дальнейшем и другие производители станут полагать, что присутствие в перечне ЖНВЛП их препаратов не выгодно им.

Впрочем, этот процесс уже начался. Впервые за несколько лет на исключение из ЖНВЛП подано сразу несколько заявок, в прошлые годы это были единицы. Подробнее об этом в одном из ближайших номеров «ФВ».

Справка ФВ. Иммуноглобулин противостолбнячный человека – очищенная и концен­трированная иммунологически активная белковая фракция, выделенная из сыворотки или плазмы крови здоровых людей, иммунизированных адсорбированным столбнячным анатоксином, который нейтрализует действие столбнячного токсина. При отсутствии противостолбнячного иммуноглобулина человека используется противо­столбнячная сыворотка крови лошади. Этот препарат несет риск развития аллергических реакций, в том числе сывороточной болезни и анафилактического шока.

Елена Калиновская

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