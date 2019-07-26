Перечень ЖНВЛП пополнится несколькими вакцинами

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 ноября 2019 года обеспечить включение иммунобиологических препаратов из календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. При закупках таких вакцин планируется применять правило единственного поставщика в тех случаях, когда нет возможности ждать проведения стандартного конкурса.

Приказом Минздрава №125н утверждены два календаря прививок – Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) и календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям. Включенные в НКПП 14 вакцин уже входят в перечень ЖНВЛП. В календаре по эпидпоказаниям есть вакцины, не предусмотренные НКПП. Например, вакцина от менингококковой инфекции (в Росси зарегистрирована у Sanofi, «Микрогена», Pfizer и GSK), ротавирусной инфекции (только у MSD), ветряной оспы (только у GSK), гепатита А (у MSD, GSK, Sanofi и «Вектор-БиАльгам»).

Американская MSD в июле 2019 года достигла соглашения с заводом «Форт», принадлежащим Marathon Group, «Нацимбио» и президенту «Форта» Антону Катлинскому, о локализации на мощностях рязанского завода вакцин от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека.

Вакцины из НКПП уже закупаются у единственного поставщика, которым на 2018-2019 годы назначена «Нацимбио».

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в середине 2018 года обещала, что с 2020 года в НКПП включат вакцины от ротавирусной инфекции и ветряной оспы, а в перспективе централизуют закупки вакцины от менингококка. Но пока никаких подтверждающих документов по расширению нацкалендаря не опубликовано.

Также Путин поручил правительству до 1 декабря 2019 года разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года. Первоочередными задачами станут удовлетворение к 2025 году потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах, организация полного цикла производства вакцин из обоих календарей на мощностях российских производителей.

Минздраву поручено до 15 августа 2019 года продумать создание лабораторного комплекса для проведения экспертизы качества вводимых в оборот вакцин. Также министерство должно обеспечить поставку в регионы иммунобиологических препаратов из НКПП не реже трех раз в год. До 1 октября 2019 года ведомство должно проанализировать потребность регионов в формах выпуска таких вакцин.

В результате Минздрав совместно с Минпромторгом должны до 15 декабря 2019 года представить президенту «рекомендации по производству иммунобиологических лекарственных препаратов».

Источник: Сайт Президента России

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