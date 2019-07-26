Bayer продает бренд средств по уходу за ногами Dr. Scholl’s

Компания Bayer («Байер») продолжает крупную реструктуризацию бизнеса и на сей раз продала бренд Dr. Scholl’s магазину прямых инвестиций Yellow Wood Partners («Йеллоу Вуд Партнерз») за 585 млн долл., сообщает FiercePharma.

По итогам 2018 г. выручка от продаж продуктов марки Dr. Scholl’s составила 198 млн евро (234 млн долл.), что вывело их на 9-е место в рейтинге продаж брендов товаров для здоровья Bayer.

Это – вторая плановая продажа в подразделении безрецептурных средств Bayer в рамках начавшейся в ноябре прошлого года масштабной реструктуризации. В мае с.г. Bayer продала линейку средств для загара Coppertone компании Beiersdorf («Байерсдорф»), производителю косметических средств Nivea, за 550 млн долл.

Компания Yellow Wood из Бостона (штат Массачусетс, США), деятельность которой сфокусирована на потребительском рынке, создаст отдельную компанию Dr. Scholl’s («Д-р Шолль’с»), в которой будут работать нынешние сотрудники Bayer. В портфель магазина прямых инвестиций также входит торговая марка Freeman Beauty, под которой тоже производятся средства для ухода за ногами.

Следующим большим шагом со стороны Bayer должна стать продажа бизнеса ветеринарных препаратов. Сообщается, что компания ведет переговоры о создании альянса с Elanco («Эланко»), отделившейся от Eli Lilly («Эли Лилли»), но у Elanco может быть недостаточно средств для покупки подразделения Bayer.

Все эти продажи бизнесов наряду с реализацией плана сокращения расходов и оптимизацией численности персонала являются частью усилий Bayer по привлечению финансовых средств после покупки компании Monsanto («Монсанто») за 63 млрд долл. В Bayer планируют направить высвобожденные ресурсы на усиление фармацевтического бизнеса – преимущественно путем создания альянсов с другими компаниями.

Татьяна Кублицкая

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