Продажи Biogen во втором квартале выросли

Компания Biogen объявила итоги деятельности за второй квартал 2019 г. Продажи компании, как говорится в ее сообщении, составили 3,6 млрд долл. США, что больше на 8% по сравнению со вторым кварталом 2018 г.

Доход от продаж препаратов от рассеянного склероза, включая роялти в размере 183 млн долл. США от продаж Ocrevus, вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,4 млрд долл. США.

Рост выручки также обусловлен продолжающимся глобальным запуском Spinraza, продажи составили 488 млн долл. во втором квартале 2019 г. по сравнению с 423 млн долл. во втором квартале 2018 г.

Продажи биосимиляров выросли со 127 млн долл. до 184 млн долл.

Чистая прибыль по GAAP во втором квартале и разводненная прибыль на акцию составили 1,5 млрд долл. США и 7,85 долл. США соответственно, по сравнению с 867 млн ​​долл. США и 4,18 долл. США соответственно во втором квартале 2018 г.

Елена Калиновская

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