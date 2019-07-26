Дочерняя компания «Фармсинтеза» из США купила разработчика CAR-T терапии

Американская биофармацевтическая компания Xenetic Biosciences приобрела 100% акций Hesperix S.A. (Швейцария). Швейцарская компания разрабатывает препарат для лечения В-клеточных лимфом на базе технологии персонализированной CAR-T терапии (XCART). Российскому ПАО «Фармсинтез» принадлежит 48% в уставном капитале Xenetic Biosciences.

Сделка анонсирована весной текущего года и была закрыта 22 июля 2019 г. Сумма сделки не раскрывается. Однако на сайте Xenetic Biosciences говорится, что компания привлекла 15 млрд долл. США путем публичного размещения ценных бумаг. Это позволило ей завершить сделку.

Hesperix S.A. получила права на технологию XCART от изобретателей из России и США . Технология разрабатывалась совместно The Scripps Research Institute (США) и российским Институтом биоорганической химии им. Шемякина-Овчинникова.

Елена Калиновская

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