Компания Novartis обосновала необходимость включения ее препарата в перечень ВЗН

На заседании Комиссии по формированию перечней 22 июля 2019 г. члены комиссии попросили компанию Novartis снизить цену на препарат эверолимус. Это было необходимое условие для включения лекарства в программу высокозатратных нозологий (ВЗН). Производитель на снижение не пошел, но сумел убедить комиссию включить лекарство в программу ВЗН.

Эверолимус применяется для предупреждения развития реакции отторжения при трансплантации сердца или почки у взрослых больных с низким и средним уровнем иммунологического риска. В следующем году у Novartis заканчивается срок патента на это лекарство. Так что включение лекарства в перечень с 2020 г., по сути, единственный шанс расширить рынок и поставлять препарат в одиночестве, пока не подоспели дженерики. Именно поэтому комиссия дала компании сутки на раздумья, чтобы рассмотреть возможность снизить цену на лекарство.

Согласно постановлению правительства №841 от 28.08.2014 г. список лекарств для программы ВЗН формируется при обязательном условии: включение нового препарата не должно увеличивать объем бюджетных ассигнований. Стоимость курса лечения каждым новым препаратом должна быть сопоставимой с существующими в программе схемами лечения, чтобы при замене старого курса на новый не увеличился общий бюджет программы.

На следующий день, 23 июля, представитель Novartis пришел с тем же предложением, которое он делал накануне. То есть цена осталась прежней. Вернее, стоит уточнить, что к существующей цене на рынке компания сделала скидку 20%, но размер этой скидки первоначально комиссию не устроил. Однако Novartis представил собственные расчеты, основанные на стандартах оказания медпомощи. Получилось, что средний курс двух существующих схем лечения составляет 156 тыс. руб. в год, а схема с их препаратом – 145,7 тыс. руб. Главный специалист по трансплантологии отсутствовал в этот день на заседании комиссии и не смог подтвердить правильность расчетов производителя. Комиссия проголосовала за включение лекарства в программу ВЗН, однако на следующем заседании, которое состоится в ноябре 2019 г., эти расчеты должны быть подтверждены. Если этого не произойдет, то комиссия будет вновь голосовать по препарату.

В этот же день в программу ВЗН включен даратумумаб, применяемый для лечения множественной миеломы (в т.ч. рецидивирующей или рефрактерной) у взрослых пациентов компании J&J. Заявка сначала рассматривалась 19 июля 2019 г., тогда комиссия не смогла принять решение, 23 июля после предложения о снижении цены препарат был рекомендован к включению в программу.

Елена Калиновская

pharmvestnik