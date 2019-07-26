Российский препарат для лечения рака предстательной железы вошел в перечень ЖНВЛП

Комиссия Министерства здравоохранения РФ по формированию лекарственных перечней 22 июля одобрила включение еще одного препарата биотехнологической компании BIOCAD в перечень ЖНВЛП на следующий год. Это лекарственное средство абиратерона ацетат. Ранее сообщалось о включении в лекарственные перечни (ЖНВЛП и ОНЛС) моноклонального препарата нетакимаб, разработанного BIOCAD.

Препарат с МНН абиратерона ацетат применяется для лечения рака предстательной железы. Применение препарата позволяет увеличить выживаемость пациентов с агрессивной формой рака, тормозит прогрессирование заболевания, сохраняет более высокое качество жизни по сравнению со стандартным курсом химиотерапии.

Цена отечественного абиратерона ацетата производства BIOCAD, планируемая к регистрации, на 50% ниже предельной отпускной цены оригинального препарата и на 37% ниже средней предельной отпускной цены дженериков. Его текущая закупочная стоимость на 37% ниже, чем средневзвешенная рыночная стоимость препаратов с МНН абиратерона ацетат в 2018 г. Отмечается, что стоимость абиратерона в России с момента выхода дженериков в 2016 году снизилась всего на 13,5%. Эксперты прогнозируют, что появление в списках дженерика BIOCAD окажет существенное влияние на стоимость препарата и доступность терапии для пациентов.

За последние 15 лет показатель заболеваемости раком предстательной железы в России увеличился в 3 раза с 19,01 до 57,22 случаев на 100 тысяч населения. Среднегодовой темп прироста заболеваемости составляет 7,12 %.

Включение отечественных препаратов в лекарственные перечни за счет существенной экономии позволит обеспечить более широкий доступ пациентов к современной эффективной терапии.

gmpnews