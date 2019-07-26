Условия заключения СПИК будут изменены

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов, направленный на предоставление бюджетных субсидий и льгот по налогу на прибыль в рамках специнвестконтракта (СПИК). Соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы инициировало правительство РФ.

Первый законопроект вводит режим, при котором в рамках специнвестконтрактов будут предоставляться бюджетные субсидии на долгосрочной основе (более чем на один бюджетный период). Аналогичный режим действует в отношении институтов, предусмотренных законодательством о государственно-частном партнерстве и о концессионных соглашениях. Это позволит гарантировать спрос на продукцию, произведенную в соответствии с условиями СПИК, при госзакупках товаров, работ и услуг, а также при закупках в негосударственном секторе, указали в кабмине.

Вторым законопроектом закрепляется возможность применения льготы по налогу на прибыль для организаций, получивших статус налогоплательщика — участника специнвестконтракта, в течение всего срока действия этого контракта. Предлагается также ввести возможность раздельного учета доходов и расходов, полученных или понесенных от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен специнвестконтракт, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при другой деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Предусматривается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения в Налоговый кодекс отдельных статей — «Налогоплательщики — участники специнвестконтракта», «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика — участника специнвестконтракта».

Принятие и реализация законопроектов позволит повысить инвестиционную привлекательность проектов, предусматривающих производство высокотехнологичных видов продукции, создать новые рабочие места, что с учетом мультипликативного эффекта, в том числе окажет положительное влияние на доходы регионов, говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, в настоящее время подписано 33 федеральных и 27 региональных СПИК в 11 отраслях промышленности, среди которых фармацевтика, химический комплекс, медицинская промышленность и другие.

ИСТОЧНИК:ТАСС

gmpnews