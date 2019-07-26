Осимертиниб для лечения немелкоклеточного рака легкого вошел в перечни ЖНВЛП и ОНЛП

Комиссия Министерства здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов 18 июля 2019 г. приняла положительное решение о включении препарата осимертиниб, предназначенного для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого EGFRm (НМРЛ), в т.ч. при локализации метастазов в головном мозге, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан (ОНЛП).

Рак легкого занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости злокачественными новообразованииями (ЗНО), смертности и инвалидизации населения (в 2016 году среди всех новых случаев инвалидности, вызванной ЗНО — 10,7% составляла доля рака легкого. Несмотря на применяемые до последнего времени методы лечения в РФ, в течение года с момента установления диагноза по-прежнему умирает половина пациентов — 49,6%.

Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) составляет 80-85% от общего числа злокачественных опухолей легкого. Одной из разновидностей НРМЛ – является НМРЛ с наличием мутации Т790М в гене эпидермального фактора роста (EGFR). Таргетные (молекулярно-направленные) противоопухолевые препараты позволяют расширить терапевтические возможности для лечения пациентов с НМРЛ. Осимертиниб (торговое наименование «Тагриссо»®) позволяет увеличить почти в 2,5 раза выживаемость без прогрессирования в сравнении с химиотерапией при частоте объективного ответа 71% у больных немелкоклеточным раком легкого EGFRm T790M при прогрессировании на ИТК 1 поколения.

«На сегодняшний день осимертиниб является единственным таргетным (молекулярно-направленным) препаратом, показанным для терапии пациентов с НМРЛ с мутацией Т790М в гене EGFR. Этот препарат позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов и контролировать заболевание. Мы постоянно работаем над улучшением доступности инновационной терапии для наших пациентов, а решение Комиссии о включении осимертиниба в списки ЖНВЛП сделает препарат более доступным для пациентов», — говорит Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия.

В соответствии со Специальным инвестиционным контрактом №11 от 16.10.2017 на заводе «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области осуществляется комплекс мероприятий по организации полного цикла производства (без производства фармацевтической субстанции) препарата осимертиниб. Начало коммерческого производства и коммерческая доступность осимертиниба, выпущенного на заводе «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области РФ, запланирована в 1-ом квартале 2020 года.

gmpnews