Рабочая группа по проведению фарминспекций создана в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение создать рабочую группу по проведению фармацевтических инспекций на соответствие правилам надлежащих фармацевтических практик в сфере обращения лекарственных средств в Евразийском экономическом союзе, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Рабочая группа станет консультативным органом комиссии, — отметили в пресс-службе. — Она будет содействовать гармонизации национальных правовых актов, чтобы обеспечить соответствие требованиям правил надлежащих фармацевтических практик, взаимодействию уполномоченных органов стран союза, выполняющих контрольные (надзорные) функции в этой сфере. Также среди ее целей — обеспечение единства подходов к проведению фармацевтических инспекций производства лекарств фармацевтическими инспекторатами государств — членов ЕАЭС с учетом Схемы сотрудничества фармацевтических инспекций (PIC/S) и содействие взаимному признанию результатов фармацевтических инспекций стран ЕАЭС и других государств».

В группу включены представители стран ЕАЭС и ЕЭК.

Фото Pixabay

belta.by