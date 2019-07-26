Gedeon Richter и Evestra расширяют сотрудничество в сфере разработок для женского здоровья

22 июля 2019 г. фармацевтическая компания «Gedeon Richter» сообщила о том, что она подписалась на вновь выпускаемые акции компании «Evestra» на сумму 15 млн дол. США. Сделка является частью увеличения акционерного капитала, инициированного компанией «Gedeon Richter», в результате которой «Gedeon Richter», как ожидается, приобретет 2 608 696 акций. Заем в размере 1,5 млн дол., который «Evestra» получила в 2017 г., также будет конвертирован в соответствующий пакет акций в размере 333 333 акций. Общее количество акций, которыми будет владеть компания «Gedeon Richter», сделает ее крупнейшим акционером «Evestra» с долей владения 30,44% акций.

«Gedeon Richter» и «Evestra» намерены углубить и расширить свое сотрудничество в сфере исследований и разработок в области женского здравоохранения с целью представить новые продукты на этом рынке, находящемся в стратегическом фокусе обеих компаний.

В соответствии с условиями соглашения «Gedeon Richter» оставляет за собой преимущественное право подписки на вновь выпускаемые акции в будущем, что дает компании возможность дальнейшего увеличения своего участия в акционерном капитале «Evestra» в зависимости от достигнутых в будущем результатов R&D-разработок.

«Мы рады возможности вывести сотрудничество между нашими компаниями на новый уровень. Мы рассматриваем «Evestra» как аутсорсинговый исследовательский центр, который идеально подходит для хорошо зарекомендовавших себя разработок и производственных мощностей «Gedeon Richter» в растущем конкурентном сегменте женского здравоохранения. Ряд перспективных новых проектов, включая альтернативные системы доставки лекарств, сейчас находятся на стадии разработки», — отметил Габор Орбан (Gábor Orbán), главный исполнительный директор «Gedeon Richter».

О «Gedeon Richter»

«Gedeon Richter» — фармацевтическая компания, штаб-квартира которой находится в Будапеште. «Gedeon Richter» — крупнейший производитель лекарственных средств в странах Восточной и Центральной Европы с расширением прямого присутствия в Западной Европе, Китае и Латинской Америке. Достигнув рыночной капитализации в 3,2 млрд евро (3,6 млрд дол.) к концу 2018 г., общий объем продаж «Gedeon Richter» составил около 1,4 млрд евро (1,6 млрд дол.) в том же году. Портфель продуктов «Gedeon Richter» охватывает множество важных терапевтических областей, таких как женское здоровье, заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Располагая крупнейшим R&D-подразделением в Восточной и Центральной Европе, исследовательская активность компании «Gedeon Richter» сфокусирована на нарушениях работы центральной нервной системы. Обладая общепризнанным опытом в области химии стероидов, «Gedeon Richter» является важным игроком в сфере женского здоровья во всем мире. Также компания активно участвует в разработке биоэквивалентных препаратов.

По материалам, предоставленным «Gedeon Richter»

apteka.ua