FDA: продажа каннабидиол-содержащих продуктов компании Curaleaf — незаконна

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) направило компании Curaleaf Inc. письмо с предупреждением о незаконной онлайн-продаже неодобренных каннабидиол-содержащих продуктов с необоснованными утверждениями, что они, в частности, могут вылечить рак, болезнь Альцгеймера, абстиненцию в связи со злоупотреблением опиоидами, болевые синдромы и т.д.

Curaleaf в течение 15 рабочих дней должна предоставить FDA официальный ответ и указать, какие меры будут приняты для исправления выявленных нарушений. В случае несоблюдения установленных сроков ведомство может подать на компанию в суд с требованием конфисковать продукт и наложить судебный запрет на его продажу.

«Мы изучаем потенциальные пути регулирования законного маркетинга продуктов, содержащих каннабис и его производных, в связи с тем, что защита и укрепление здоровья населения остается нашей первоочередной задачей. Продажа неутвержденных продуктов с необоснованными терапевтическими назначениями могут подвергнуть пациентов и потребителей различным рискам и побудить повременить с обращением за необходимой медицинской помощью», — отметил исполняющий обязанности Комиссара FDA Нед Шарплесс.

«Мы продолжим работу по защите здоровья и безопасности американских потребителей от продуктов, которые продаются с нарушением закона. В то же время мы осознаем потенциальные возможности и значительный интерес к лекарственным препаратам и другим потребительским товарам, содержащим каннабидиол, и понимаем, что это общенациональный вопрос, который влияет на систему здравоохранения и представляет интерес для многих заинтересованных сторон, — указала, в свою очередь, первый заместитель комиссара FDA Эми Абернети. — У агентства есть свой подход к области разработки лекарств и получения разрешений на маркетинг. О достижениях в данной области мы планируем сообщить к началу осени, поскольку ускоряем свою работу по решению многих вопросов, связанных с каннабидиолом».

FDA ранее направило аналогичные письма с предупреждениями другим компаниям, незаконно продающим продукты, содержащие каннабидиол, и утверждавшим, что данные препараты предотвращают, диагностируют, лечат и вылечивают серьезные заболевания, в том числе, онкологические. Некоторые из этих продуктов также продавались в нарушение Федерального закона о пищевых продуктах, медикаментах и косметике в качестве пищевых добавок или препаратов, требовавших добавления каннабидиола в пищу.

gmpnews