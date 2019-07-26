«Биокад» поборется с высыпаниями

Компания выводит на госзакупки свой новый препарат

Крупный оператор госзаказа лекарств «Биокад», среди владельцев которого — «Фармстандарт» Виктора Харитонина, выводит на рынок свой первый инновационный препарат для лечения псориаза «Эфлейра». Госзакупки этого лекарства могут начаться уже с 2020 года, что может приносить «Биокад» около 1 млрд руб. Но компании еще предстоит убедить региональные департаменты здравоохранения приобретать именно «Эфлейру», предупреждают эксперты.

В Минздраве одобрили включение препарата «Эфлейра» (нетакимаб) в списки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ЖНВЛП и ОНЛС). «Эфлейра» — первый инновационный препарат компании «Биокад», предназначенный для лечения псориаза. Решение Минздрава позволяет «Биокаду» начать поставки «Эфлейры» по госконтрактам с 2020 года. Список ОНЛС формируется для закупки лекарств регионами на средства федерального бюджета.

«Биокад» разрабатывал «Эфлейру» в течение семи лет, инвестировав 568 млн руб. Он был зарегистрирован в госреестре лекарственных средств в апреле 2019 года. В «Биокаде» отмечают, что стоимость годового курса этого лекарства составляет около 300 тыс. руб., тогда как зарубежных препаратов — более 650 тыс. С целью включения препарата в лекарственные списки компания уменьшила стоимость упаковки «Эфлейры» с 25 тыс. до 20 тыс. руб. за упаковку, рассказали в «Биокаде».

Руководитель отдела поддержки доступа на рынок «Биокад» Валентин Додонов рассказал, что сегодня в России около 3 млн пациентов с псориазом, треть из которых имеют среднюю и тяжелую степень заболевания. Общий объем рынка генно-инженерных препаратов в 2018 году был на уровне 12,5 млрд руб. Из них на долю псориаза приходится 6%, около 750 млн руб. При этом, отмечает господин Додонов, из-за высокой стоимости лекарств терапию получают не все нуждающиеся в лечении пациенты.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк полагает, что со своим инновационным препаратом «Биокад» рассчитывает занять всю долю «Хумиры». По данным DSM Group, в 2018 году общий объем закупок этого лекарства, применяемого также в лечении ревматоидного артрита, был 4 млрд руб. В то же время господин Шуляк отмечает, что объемы продаж «Эфлейры» будут зависеть от того, удастся ли «Биокаду» убедить региональные департаменты здравоохранения, формирующие заявки на закупки конкретных лекарств, в необходимости приобретения именно этого препарата.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

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