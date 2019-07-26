«Нанолек» завершает локализацию орфанного препарата

Отечественное производство препарата для лечения орфанного генетического заболевания синдром Хантера (мукополисахароз 2-го типа) позволит значительно сэкономить бюджетные расходы.

Об этом было заявлено на пресс-конференции в Кирове, которая состоялась в рамках пресс-тура, организованного «Роснано» и ее портфельной компанией «Нанолек», при участии оргкомитета Национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий «Приоритет-2019».

Оригинальный препарат идурсульфаза бета был зарегистрирован «Нанолек» в рамках международного партнерства с южнокорейской компанией Green Cross в январе 2018 г., а с 2019 г. он включен в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) и финансируется за счет федерального бюджета.

Как сообщил исполнительный директор «Нанолек» Максим Стецюк, на сегодняшний день завершен первый этап локализации производства препарата в России, процессы поэтапного трансфера технологии и окончательной локализации планируется завершить к 2020 г.

Согласно приведенным данным, локализация препарата позволит сэкономить свыше 7 млн руб. бюджетных средств в год в расчете на одного пациента в сравнении с альтернативной терапией. С учетом временного горизонта в 5 лет эта сумма достигает почти 36,8 млн руб., а при полном переходе на локализованный ЛП экономия бюджетных средств для системы здравоохранения составит 796,8 млн руб. за 5 лет.

Максим Стецюк также подчеркнул, что один из стратегических приоритетов компании – локализация активных фармацевтических субстанций. И в этой связи напомнил о недавнем соглашении о создании совместного предприятия по производству вакцин между «Нанолек» и ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН», подписание которого состоялось в присутствии министра здравоохранения Вероники Скворцовой и первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба.

Предприятие будет производить по полному циклу вакцины для иммунизации населения РФ в рамках НКПП, с учетом его перспективных потребностей.

Первым совместным проектом станет инактивированная вакцина против полиомиелита (ИПВ) на штаммах Сэбина, которая будет производиться по технологии, разработанной ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН».

«Политика импортозамещения в целом связана с поддержанием отечественного производителя, в частности с обеспечением условий для независимости от внешних факторов, – заявил г-н Стецюк. – Это может быть реализовано несколькими путями: трансфером технологий в страну в сотрудничестве с иностранными партнерами или совместной работой российских исследовательских центров и производственных площадок, расположенных внутри страны. Реализация подобных мер позволит эффективно расходовать бюджетные средства, а также обеспечит прозрачный контроль за качеством и эффективностью оригинальных средств, произведенных в России».

С момента создания биофармацевтической компании «Нанолек» в 2011 г. ее инвестором выступает «Роснано». Ее инвестиционный директор Григорий Борисенко указал на обоснованность этих вложений, отметив, что фарма – инновационная индустрия и самая наукоемкая отрасль в мире.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о намерениях создать в регионе кластера «Биополис», который будет включать в себя производство, образовательные учреждения, жилье, социальную и транспортную инфраструктуру. При этом он сослался на аналогичный опыт Татарстана, а также привел в пример кластер, созданный во Франции партнером «Нанолек» – компанией Sanofi.

Председатель Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Дмитрий Чагин подчеркнул, что реализуемые в Кировской области фармацевтические проекты имеют серьезную долгосрочную перспективу. По его мнению, они, а также другие подобные проекты, позволят продвинуться в реализации обозначенного Президентом РФ курса на экономический прорыв, а также перейти от стратегии импортозамещения к импортоопережению.

Источник: УК «Роснано»

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