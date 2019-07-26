Правительство может обязать регионы формировать льготные перечни в соответствии с Перечнем ЖНВЛП

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 3 июля 2019 г.

В частности, Правительству РФ поручено до 20 сентября 2019 г. совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По итогам проведенного анализа правительству поручено оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при необходимости выделение дополнительных средств из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме Перечня ЖНВЛП.

Сейчас регионы неохотно включают все лекарства из списка ЖНВЛП в льготные перечни. На заседании правительства вице-премьер Татьяна Голикова сказала Владимиру Путину, что Минздрав внес в кабинет министров законопроект, который касается единого порядка формирования перечней льготных лекарств по всей территории страны: «Это тот самый перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, который сегодня применяется только в семи регионах страны. Теперь это будет соответствующее регулирование».

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Елена Сидорова

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