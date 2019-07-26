Фармкомпания Gedeon Richter покупает львиную долю R&D-компании Evestra

Сумма сделки составит 15 млн долларов. На эти средства Gedeon Richter, специализирующаяся на женском здоровье, получит 30,4% акций биофармацевтической компании, которая занимается научными исследованиями препаратов для женского здоровья.

В ходе сделки планируется приобрести 2 608 696 акций. Заем в размере 1,5 миллионов долларов США, выданный корпорации Evestra в 2017 году, также будет конвертирован и составит 333 333 акций. «Мы рады возможности перейти на новый уровень сотрудничества с Evestra. Для нас эта компания – внешний исследовательский центр, который идеально дополняет мощности Gedeon Richter по разработке и производству препаратов в условиях растущей конкуренции на рынке продуктов для женского здоровья. Сейчас мы занимаемся несколькими перспективными проектами, в том числе разработкой альтернативных лекарственных форм для наших препаратов», – заявил генеральный директор компании Gedeon Richter Габор Орбан (Gábor Orbán).

Сделка состоялась по инициативе Gedeon Richter в рамках увеличения акционерного капитала компании. Очевидно, что венгерская компания стремится расширить свой портфель за счет уникальных препаратов. В связи с этим выбрана стратегия участия в проектах по разработкам новых молекул. Согласно условиям соглашения, Gedeon Richter оставляет за собой будущие права по опциону, которые позволят компании увеличить свое участие в акционерном капитале Evestra в случае успешного достижения определенных этапов в исследованиях и разработке препаратов.

Денис Кунгуров

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