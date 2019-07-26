Подразделение Servier и компания BioCurate заключили соглашение о сотрудничестве

Филиал «Сервье Австралия» (Servier) и совместное предприятие Университета Монаша и Мельбурнского университета BioCurate при поддержке правительства штата Виктория заключили соглашение об обмене практическим и научным опытом с целью ускорения разработки инновационных лекарственных препаратов и методов терапии.

Совместная работа двух компаний будет осуществляться в рамках договора о намерениях, в соответствии с которым они будут сотрудничать как напрямую, так и посредством участия в работе научно-промышленного консультативного комитета BioCurate, предоставляя рекомендации и проводя оценку новых образцов лекарственных препаратов, разрабатываемых научными партнерами компании BioCurate.

Основная цель BioCurate – устранение препятствий, ограничивающих продвижение и коммерциализацию исследований на ранних стадиях разработки. Для того, чтобы увеличить число инвестиционно привлекательных проектов, компания намерена тесно сотрудничать с инвесторами из медицинской, фармацевтической и других отраслей, что позволит перспективным проектам получать рекомендации и экспертную оценку на протяжении всего процесса работы над тем или иным лекарственным препаратом.

«Компания BioCurate рада заручиться поддержкой представителей отрасли, которая позволит нам расширить наши партнерские связи с экспертами, готовыми поделиться с нами своим опытом в области научных исследований, бизнеса и реализации совместных проектов», – сказал доктор К. Гленн Бегли (C. Glenn Begley), генеральный директор BioCurate.

Международный центр терапевтических исследований «Сервье» активно привлекает к сотрудничеству лучших научных работников со всего мира, чтобы максимально эффективно использовать возможности таких успешных научно-исследовательских экосистем, как Австралия, совершенствуя таким образом процессы производства и расширяя свой портфель.

«Сотрудничество с биотехнологическими компаниями, научными сообществами, институтами и правительством – ключевой элемент нашей стратегии, в которой на первом месте стоит забота о пациентах и внедрение инноваций», – подчеркнул доктор Клод Бертран (Claude Bertrand), исполнительный вице-президент «Сервье» по исследованиям и разработкам.

«Сервье» стала одной из первых компаний, подписавших с BioCurate соглашение об обмене опытом и ускорении разработки новых лекарственных препаратов.

Источник: Servier

pharmvestnik