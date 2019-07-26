GSK удалось нарастить продажи во втором квартале 2019 г.

Продажи группы GlaxoSmithKline (GSK) во втором квартале 2019 г. выросли на 7% и составили 7,8 млрд фунтов стерлингов (9,7 млрд долл. США), говорится в сообщении компании.

Выручка фармацевтического подразделения увеличилась на 2% до 4,3 млрд фунтов стерлингов (5,4 млрд долл.), продажи вакцин – на 26% до 1,6 млрд (2 млрд долл.) Выручка безрецептурного блока составила 1,9 млрд фунтов стерлингов (2,38 млрд долл.), это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.

Продажи лекарств от болезней дыхательных путей выросли на 16% и составили 752 млн фунтов стерлингов (944 млн долл.), препаратов для больных ВИЧ – на 2% до 1,2 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд долл.).

Прибыль GSK во втором квартале 2019 г. составила 964 млн фунтов стерлингов (1,2 млрд долл.).

Генеральный директор Эмма Уолмсли отметила, что GlaxoSmithKline по-прежнему демонстрирует хорошие операционные показатели, несмотря на потерю эксклюзивных прав на препарат Advair.

Елена Калиновская

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