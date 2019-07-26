«Акрихин» получил статус, максимально упрощающий таможенное оформление

Фармкомпания «Акрихин» получила в Федеральной таможенной службе новое свидетельство уполномоченного экономического оператора (УЭО) самого расширенного типа – третьего, позволяющего резиденту пользоваться наиболее полным перечнем специальных упрощений на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Акрихин» получил статус УЭО еще с 2012 г. одним из первых в России. Подобный статус предоставляет организациям привилегии в совершении отдельных таможенных операций и проведения таможенного контроля.

В связи со вступлением в силу в январе 2018 г. Таможенного кодекса ЕАЭС, институт УЭО претерпел существенные изменения по сравнению с аналогичным институтом, предусмотренным Таможенным кодексом Таможенного союза ранее. Вследствие этого появилось разделение на три типа УЭО, различающихся объемом предоставляемых специальных упрощений и условий, необходимых для включения в реестр, тогда как ранее был предусмотрен только один тип свидетельства.

Получив в этом году новый документ, фармкомпания стала 31-й в списке организаций, имеющих обновленный статус УЭО в РФ, и первой из предприятий фармотрасли.

«Свыше 25 лет «Акрихин» является активным участником внешнеэкономической деятельности. Наличие статуса УЭО обеспечивает значительное сокращение времени таможенного оформления и оптимизацию соответствующих затрат компании. А получение свидетельства УЭО третьего типа позволит расширить наши возможности, так как дает право пользоваться максимально разрешенным перечнем таможенных упрощений», – комментирует событие Константин Парамонов, директор по производственной логистике завода «Акрихин».

Источник: Пресс-релиз компании «Акрихин»

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