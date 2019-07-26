Два препарата «Биокад» одобрены для включения в льготные перечни

Комиссия Министерства здравоохранения по формированию лекарственных перечней одобрила включение двух препаратов компании «Биокад» в лекарственные перечни ЖНВЛП и ОНЛС на 2020 год.

Единогласным решением комиссии моноклональный препарат нетакимаб был рекомендован для включения как в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), так и в перечень для отдельных категорий граждан (ОНЛС).

По мнению участников заседания, появление в перечне отечественных препаратов существенно снизит затраты на терапию конкретных нозологий. Например, стоимость годового курса нетакимаба составляет около 300 тысяч рублей, что вдвое ниже стоимости годовой терапии других генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) для лечения среднетяжелого и тяжелого бляшечного псориаза, которая начинается от 650 тысяч рублей в год и более.

Отметим, что с целью включения препарата в лекарственные списки, компания уменьшила стоимость упаковки нетакимаба с 25 до 20 тысяч рублей.

Второй препарат с МНН абиратерона ацетат, который применяется для лечения рака предстательной железы был рекомендован для включения в перечень ЖНВЛП.

Планируемая к регистрации цена абиратерона ацетата на 50% ниже предельной отпускной цены оригинального препарата и на 37% ниже средней предельной отпускной цены дженериков. Его текущая закупочная стоимость на 37% ниже, чем средневзвешенная рыночная стоимость препаратов с МНН абиратерона ацетат в 2018 г.

Отмечается, что стоимость абиратерона в России с момента выхода дженериков в 2016 году снизилась всего на 13,5%. Эксперты прогнозируют, что появление в списках дженерика «Биокад» окажет существенное влияние на стоимость препарата и доступность терапии для пациентов.

Сергей Рякин

pharmvestnik