В июне российские фармпроизводители показали худшую динамику за последние 14 месяцев

Суммарный объем производства лекарственных препаратов в России по итогам I полугодия 2019 г. составил 186,9 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Такие данные приводит аналитическая компания RNC Pharma.

Показатель долгосрочной рублевой динамики (к I полугодию 2018 г.) демонстрирует весьма внушительные 18,8%. При этом натуральные показатели прироста выглядят скромнее: за указанный период отгрузки отечественных фармкомпаний выросли всего на 1,3% в упаковках и на 1,2% в минимальных единицах дозирования (МЕД). Всего с начала 2019 г. российские производители выпустили порядка 2,1 млрд упак. препаратов, или 35,2 млрд МЕД.

Итоги июня 2019 г. отличаются значительным приростом денежного объема отгрузок, к аналогичному периоду 2018 г. поставки выросли на 16,8%, большая динамика в текущем году пока фиксировалась всего лишь дважды, по итогам февраля и апреля. А вот натуральные темпы прироста, напротив, обновляли исторические минимумы. В июне 2019 г. по отношению к июню 2018 г. объем производства лекарств в упаковках сократился на 8,6%, фактически это худший результат за последние 14 месяцев.

По результатам полугодия показатели натурального прироста по ОТС- и Rx-категориям демонстрируют уже ставшую привычной картину, отгрузки безрецептурных препаратов в упаковках падают (-4,4% по сравнению с I полугодием 2018 г.), а отгрузки рецептурных препаратов растут (+10,2%). Из ТОР-10 крупнейших по натуральному объему производителей ОТС-препаратов шесть по итогам полугодия демонстрируют сокращение отгрузок. Хуже всего дела идут у «Татхимфармпрепараты» и «Уралбиофарм», отгрузки компаний за январь–июнь 2019 г. сократились в упаковках на 34% и 40% соответственно, отмечают аналитики. Максимальные темпы прироста отгрузок в упаковках показали «Марафон-Фарма» (+24%) и «Фармстандарт» (+17%).

В группе рецептурных препаратов максимальную динамику показывают все те же производители, в частности «Гротекс» (+47% к январю–июлю 2018 г.) и «Озон» (+41%). Правда, это далеко не рекордная динамика. Так, компания «Деко» за год смогла увеличить отгрузки на 91%, успех в основном обеспечивали цефалоспориновые антибиотики 3-го поколения. В числе производителей Rx-препаратов аналитики отмечают компанию «Гедеон-Рихтер», отгрузки продукции российского предприятия компании по итогам I полугодия 2019 г. выросли на 64%.

Источник: RNC Pharma

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