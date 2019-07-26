Депутаты предлагают установить единую для всей страны компенсацию для сельских фармацевтов В июне российские фармпроизводители показали худшую динамику за последние 14 месяцев » Из оборота изымается препарат «Калетра» с признаками фальсификации Росздравнадзор на основании сведений, предоставленных ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория), сообщает о необходимости изъятия фальсифицированного лекарственного препарата «Калетра®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг+50 мг 120 шт., флаконы (1), пачки картонные» серий 1077020, 1077021, 1084515,1084644,1087248,1089114,1089115,1089116,1095546. Соответствующее письмо, в котором приведены отличительные признаки фальсификации препарата, ведомство направило субъектам обращения лекарственных средств. Выявленные препараты с признаками фальсификации подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке, указано в письме. Источник: Росздравнадзор pharmvestnik