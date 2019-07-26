Депутаты предлагают установить единую для всей страны компенсацию для сельских фармацевтов

Группа депутатов от ЛДПР Законодательного собрания Оренбургской области предлагает внести поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», чтобы гарантировать фармацевтическим и медицинским работникам, живущим в сельской местности или поселках городского типа, выплату фиксированной компенсации за оплату жилья, электричества и отопления.

Такая мера социальной поддержки сегодня принята на региональном законодательном уровне в некоторых субъектах. Впрочем, механизм ее получения периодически дает сбой – и тогда фармацевтам и врачам приходится обращаться в суд, чтобы реализовать свое право. Да и размер выплаты везде разный. В Оренбургской области, например, он равен 155 руб. и не менялся с 2007 года.

«Мы предлагаем депутатам Госдумы принять поправки, которые бы установили размер компенсации не ниже того уровня, что принят для медицинских работников федеральных госучреждений, – говорит руководитель фракции ЛДПР в парламенте региона Татьяна Казармщикова. – Сегодня это 1,2 тыс. руб. Внесение соответствующих изменений будет способствовать сокращению дефицита фармацевтических и медицинских кадров в сельской местности, а также повышению там доступности медицинской и лекарственной помощи».

Фото: ru.depositphotos.com

Екатерина Погонцева

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