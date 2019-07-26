Участникам медицинского картеля не удалось доказать неправоту ФАС

Арбитражный суд Москвы подтвердил обоснованность претензий ФАС России к Минздраву Дагестана и нескольким фирмам, которые на протяжении почти четырех лет создавали видимость конкуренции на рынке поставок лекарственных препаратов и медицинских изделий, а сами продавали товар по завышенным ценам.

Дагестанский картель был разоблачен еще осенью прошлого года А в феврале текущего года ФАС России признала Министерство здравоохранения Республики Дагестан, ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника», ООО «Медфармаснаб» нарушившими Закон о защите конкуренции, что выразилось в заключении и участии в антиконкурентном соглашении между организатором и участниками торгов . Его-то и обжаловали в Арбитражном суде Москвы вышеперечисленные компании, но безуспешно. Уж слишком много было собрано улик, говоривших не в их пользу. Единые IP-адреса, с которых подавались заявки, создание условий, при которых на втором этапе оставался единственный участник, с которым и заключался госконтракт, а самое главное – обширная и красноречивая электронная переписка между сотрудниками организаций и Минздрава. В письмах они обсуждали предстоящие торги, как бы не запутаться, какие из них кто «получит», просили «по-братски» посмотреть заявки друг друга свежим глазом – на предмет неточностей и ошибок.

Стоит ли говорить, что большинство контрактов участники картеля получали с минимальным снижением начальной цены. Впрочем, иногда для видимости они создавали иллюзию конкуренцию. Например, в одном из аукционов, который изучила ФАС, победило ООО «Регионфарма». НМЦК составила 4210,2 тыс. руб., но в ходе торгов упала до 988,9 тыс. руб. Первоначально предполагалось, что за эти деньги будет поставлено 50 упаковок препарата, т. е. цена за упаковку составила 19,8 тыс. руб. Но в дальнейшем заказчик увеличил количество требуемых медикаментов до 134 упаковок, что привело к удорожанию контракта, заключенного по результатам указанного аукциона до 4180,9 тыс. руб. (цена за упаковку поднялась до 38 тыс. руб., т. е. фактически в 2 раза). По такой же привлекательной схеме исполнялись и другие контракты.

Была еще одна деталь, которая указывала на то, что у Минздрава РД были явные фавориты. В технических заданиях и контрактах содержалось любопытное требование к сроку годности поставляемых медикаментов: «Поставка товара с меньшим сроком годности возможна с согласия Заказчика». То есть последний мог единолично решать, в каких случаях и у какого поставщика он примет товар с меньшим остаточным сроком годности, а в каких и у кого – нет.

Екатерина Погонцева

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