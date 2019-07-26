Линейка нутрицевтических комплексов «Ренессанс» пополнилась новым продуктом

Комбинированный комплекс для суставов «Хондро-протект» способствует регенерации и питанию суставов при физических нагрузках; защите хрящевой ткани от разрушения; снижению риска воспалительных процессов в суставах; уменьшению дискомфорта и скованности в суставах; функциональному улучшению опорно-двигательного аппарата.

В продукте содержатся оптимальные дозировки хорошо зарекомендовавших себя компонентов: МСМ, глюкозамин, хондроитин, коллаген, гиалуроновая кислота. Также в составе «Хондро-протект» содержатся остеотропные минералы и витамины, необходимые для физиологичного синтеза коллагенового матрикса.

Препарат представляет собой растворимый в воде порошок в 60 дозированных саше. Рекомендуется применять курсами по 3 месяца по 2 саше в день во время еды. При необходимости прием можно повторить. Продукт входит в серию нутрицевтических комплексов нового поколения «Ренессанс».

БАД, не является лекарственным средством.

Источник: ГК «Биотэк»

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