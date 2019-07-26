Рыночная стоимость Гемабанка оценена в 1 млрд рублей

В ходе первичного размещения акций на Московской бирже ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (Гемабанк), входящее в состав Института стволовых клеток человека (ПАО «ИСКЧ»), привлекло более 150 млн рублей. Рыночная стоимость компании, таким образом, достигла 1 млрд рублей.

Организатором IPO Гемабанка выступила компания ООО ИК «Фридом Финанс», а техническим андеррайтером размещения — ООО «АЛОР+». К размещению на бирже было предложено 223 948 обыкновенных именных акций, стоимость каждой на старте составила 672 рубля. В Гемабанке утверждают, что заявки на весь объем размещения были собраны в течение одного часа вместо заявленных пяти дней. Торги по акциям Гемабанка начнутся 26 июля 2019 года.

«Теперь у Гемабанка есть возможность реализовать планы по расширению своих производственных мощностей и развитию бизнеса», – отметил гендиректор компании Александр Приходько.

Гемабанк с 2003 года занимается персональным хранением стволовых клеток пуповинной крови. Основная цель размещения акций — строительство и оснащение новой лаборатории и криохранилища. По данным компании, часть средств, привлеченных в ходе IPO, будет направлена на проведение исследований для терапии тяжелых заболеваний с помощью стволовых клеток пуповинной крови.

Выручка ПАО «ИСКЧ» за 2015 год составила 227,4 млн рублей, в 2014 году этот показатель составлял 371,6 млн рублей. Основная причина сокращения выручки – разница в величине доходов, полученных от препарата Неоваскулген, сообщила пресс-служба компании. Чистый убыток ИСКЧ в первом полугодии 2017 года составил 56,2 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2018 году выручка Института составила более 95 млн рублей, чистая прибыль – более 25 млн рублей. При этом в 2017 году выручка самого Гемабанка достигла более 211 млн рублей, а чистая прибыль – более 131 млн рублей.

Фото: yandex.ru

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