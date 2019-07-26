Депутаты подготовили поправки для блокировки нелегальных интернет-аптек

Депутат Госдумы Андрей Исаев сообщил о разработке законопроекта, предлагающего блокировку нелегальных сайтов по продаже лекарств. Такие сайты, отмечают авторы документа, не имея разрешения на торговлю лекарствами, предлагают рецептурные, психотропные, спиртосодержащие и наркосодержащие препараты.

Авторы законопроекта хотят добиться включения этих сайтов в реестр запрещенных. Исаев добавил, что планируется также запретить интернет-торговлю биологически активными добавками (БАД). «Зачастую наиболее вредными вещами, которые продаются через интернет, являются БАДы. Должны продаваться только те БАДы, которые официально зарегистрированы государством», – сказал он, напомнив, что клинические испытания для БАДов необязательны.

По мнению авторов инициативы, в случае если разрешение на интернет-торговлю получат лицензированные, официально зарегистрированные оптовые поставщики лекарств, у отечественных производителей появится более широкий доступ к рынку.

Осенью 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать в интернете безрецептурные препараты. В конце 2017 года он был принят в первом чтении, однако работа над ним пока не завершилась. Обсуждение возобновилось после того, как в феврале 2019 года на форуме «Деловой России» Владимир Путин попросил ускорить принятие документа. По словам депутата Госдумы Александра Петрова, обсуждение законопроекта запланировано на следующую неделю.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), куда входят Rambler, Mail.ru Group и Ozon, направила письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину со своей версией поправок к законопроекту о дистанционной торговле лекарствами. Авторы обращения просят легализовать онлайн-продажу рецептурных препаратов и разрешить доставку обычным курьерам, не имеющим специального образования.

Источник: ТАСС

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