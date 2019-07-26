Суд вынес приговор группировке, продавшей поддельный Ботокс на 10 млн рублей

Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительные приговоры шести подсудимым, которых в 2017 году обвинили в сбыте контрафактного косметологического инъекционного препарата, продававшегося под видом Ботокса (товарный знак компании Allergan). За год мошенники успели заработать на продажах через интернет более 10 млн рублей.

Обвинительный приговор был вынесен 23 июля, сообщает официальный портал Мосгорсуда, не уточняя содержание вердикта. Представитель Никулинского райсуда на момент публикации не ответил на запрос Vademecum. Детали приговора раскрыли в юридическом бюро TM Defence, отстаивавшем интересы производителя Ботокса – международной фармкомпании Allergan.

В июле 2017 года подозреваемых задержали в Москве сотрудники столичного ГУ МВД России. «В течение года участники группы через интернет под видом лекарственных препаратов, широко применяемых в косметических целях, продавали флаконы с неустановленным веществом», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция тогда выяснила, что поддельным Ботоксом торговали четыре интернет-магазина. Во время обысков в жилых и офисных помещениях, оборудованных коммерсантами под склад, было изъято девять коробок, в каждой из которой находилось более ста единиц фальсифицированного медицинского препарата, а также этикетки и пузырьки для фасовки. Имена подозреваемых тогда не раскрывались.

В преступной деятельности участвовали шесть человек, говорится в выписке из приговора, имеющейся в распоряжении Vademecum. Им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг), совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Кроме того, организатора преступной группы – гендиректора петербургского ООО «Континент» Олега Григорьева – обвинили по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в колонии общего режима и штрафа в размере 2 млн рублей. В настоящее время Григорьев объявлен в розыск.

Остальные подсудимые получили условные сроки. Неработающая Анастасия Вацуликова приговорена к 4 годам, неработающая Василиса Диц, кладовщик из ООО «Норд Лайн» Мстислав Мельников и гендиректор ООО «Миртл Флауэрс» Андрей Старунов – к 3 годам, кредитный инспектор АО «Тинькофф Банк» Дмитрий Собин осужден на 2 года. При этом по некоторым эпизодам дела Григорьев, Вацуликова и Мельников были оправданы.

Суд также обязал всех осужденных выплатить совокупный штраф компании Allergan в размере более 2 млн рублей.

Фото: yandex.ru

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