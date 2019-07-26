Unipharm локализует на «НоваМедике» производство препарата для нормализации сна

Мелаксен (мелатонин) – первый препарат, производство которого компания Unipharm собралась локализовать в России. По данным RNC Pharma, в 2018 году его купили на сумму 583 млн рублей. Ранее Unipharm планировала продать права на три препарата, включая Мелаксен, японской Takeda.

На мощностях фармкомпании «НоваМедика» будет налажен полный цикл производства препарата для нормализации циркадных циклов сна. Он должен поступить в продажу в 2020 году.

Мелаксен зарегистрирован в России в 2008 году. В 2018 году было продано около 792 тысяч упаковок препарата на сумму 583 млн рублей, сообщил Vademecum директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сейчас препарат ввозят в Россию из США через Финляндию, пояснил он.

Права на Мелаксен, вместе с витаминами Vitrum и хондропротектором Artra, у Unipharm должна была купить Takeda. Соответствующее рамочное соглашение японский фармпроизводитель заключил в начале 2018 года, переведя Unipharm около $149 млн со счета условного депонирования. Сделка должна была закрыться при выполнении Unipharm ряда условий.

Artra и Vitrum числятся на сайте Takeda, Мелаксен – на сайте Unipharm. Статус сделки актуализировать не удалось: в Takeda на момент публикации не ответили на запрос Vademecum.

Unipharm основана в 1992 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Владельцем Unipharm считается русский ученый Виктор Саприцкий.

«НоваМедика» создана в 2012 году «Роснано» и Domain Associates. В 2016 году компания стала партнером Pfizer в России.

В 2018 году «НоваМедика» заключила СПИК под строительство производственного комплекса в Калужской области с общим объемом инвестиций свыше 3 млрд рублей. Компания планирует до 2022 года разработать 15 собственных препаратов. Выручка ООО «НоваМедика» в 2017 году составила 1,47 млрд рублей, чистый убыток – 770,6 млн рублей.

Источник: НоваМедика

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