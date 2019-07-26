Трамп готовит очередной радикальный план снижения цен на лекарства по Medicare

Президент США Дональд Трамп может предложить жесткие меры снижения цен на рецептурные препараты, отпускаемые по страховой программе Medicare. На это в стране ежегодно тратится порядка $120 млрд.

Сделать это Трамп обещает с 2017 года, но дальше критики конкретных фармкомпаний и последующего с их стороны незначительного снижения цен дело так и не продвинулось.

В последний раз, 23 июля 2019 года, механизм по снижению затрат на препараты предложил финансовый комитет Сената США. К осени предлагается принять законопроект, который коснется части рецептурных лекарств – большинства инъекционных препаратов. Цены предлагается поставить в зависимость от расценок в других развитых странах. Также предлагается принудить производителей предоставлять по Medicare скидки в случае повышения цен выше уровня инфляции. Администрация Трампа идею в целом поддержала.

Однако, как выяснило агентство Reuters, Белый дом готовит собственный план, еще более жесткий, так как он охватывает и препараты, предназначенные для широкого использования. Если на рецептурные инъекционные препараты в 2016 году было потрачено около $29 млрд, то на таблетированные лекарства, которые пациенты принимают самостоятельно, например, при гипертонии, – около $100 млрд.

В администрации Трампа и Минздраве США от комментариев на эту тему отказались.

Источник: Reuters

Фото: Saul Loeb / AFP / Getty Images

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