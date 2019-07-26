Celgene выплатит 55 млн долларов в рамках урегулирования антимонопольного дела

Block & Leviton LLP, американская юридическая фирма, специализирующаяся на рассмотрении сложных судебных споров, объявила о достижении соглашения с корпорацией Celgene, которая выплатит 55 миллионов долларов для урегулирования судебного дела «Thalomid and Revlimid Antitrust Litigation». Объем компенсаций станет одним из крупнейших в истории антимонопольных разбирательств, возбужденных по инициативе конечных плательщиков (пациентов, фондов здравоохранения и социального обеспечения, страховщиков и т.д.).

В рамках разбирательства, которое началось в 2014 году, истцы утверждали, что корпорация Celgene монополизировала рынок препаратов Thalomid и Revlimid, которые, в частности, используются для лечения множественной миеломы, а также обвинили Celgene в недопуске дженериков этих двух препаратов на рынок, что противоречит различным федеральным и государственным антимонопольным законам. В ходе судебного разбирательства истцы отмечали, что цены на Thalomid и Revlimid были выше, чем на конкурентном рынке.

Стороны договорились о выплате компенсации в середине июля. В результате каждому физическому или юридическому лицу, которое оплатило часть или всю стоимость покупки Thalomid или Revlimid в Калифорнии, округе Колумбия, Флориде, Канзасе, Мэн, Массачусетсе, Мичигане, Небраске, Нью-Йорке, Северной Каролине, Орегоне, Пенсильвании, Род-Айленде или Теннесси будет предложено подать заявку на выплату компенсации.

Уитни Стрит, партнер Block & Leviton, в этой связи заявила: «Мы рады, что добились выплаты существенной компенсации онкологическим больным и другим участникам разбирательства, которые пострадали от стремительного роста стоимости этих жизненно важных лекарств».

Напомним также, что в начале 2019 года компания Mylan подала антимонопольный иск против Celgene в окружной суд США в штате Нью-Джерси, обвинив корпорацию в блокировании конкуренции со стороны дженериков Thalomid и Revlimid. Mylan также обвинил Celgene в нарушении требований Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) по оценке рисков с целью монополизировать рынок онкологических препаратов.

gmpnews