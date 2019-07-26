Список лекарственных средств вошедших в лекарственные перечни на 2020 год (дополнение)

Согласно опубликованному протоколу голосования Комиссии Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней от 19 июля 2019 г., принято решение о включении 5-ти новых препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2020 год.
В перечень ЖНВЛП на 2020 год включены следующие препараты:
- Барицитиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат. Препарат также вошел в перечень ОНЛС;
- Бозутиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат. Препарат также вошел в перечень ОНЛС;
- Венетоклакс (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат;
- Сарилумаб (раствор для подкожного введения) — иммунодепрессант;
- Гадотеридол (раствор для внутривенного введения) — контрастное средство.
По информации, указанной в протоколе голосования Комиссии Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней от 22 июля 2019 г., принято решение о включении 4-х новых препаратов в перечень ЖНВЛП на 2020 год и одного лекарственного препарата Алемтузумаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий, иммунодепрессант) для внесения в перечень ВЗН.
В перечень ЖНВЛП на 2020 год включены следующие лекарственные средства:
- Палбоциклиб (капсулы) — противоопухолевый препарат. Препарат также вошел в перечень ОНЛС;
- Акситиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат. Препарат также вошел в перечень ОНЛС;
- Абиратерон (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый гормональный препарат.
- Нетакимаб (раствор для подкожного введения) — иммунодепрессант. Препарат также вошел в перечень ОНЛС.
Помимо указанных выше, перечень ОНЛС пополнили следующие препараты:
- Иксабепилон (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий) — противоопухолевый препарат;
- Лапатиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат;
- Рибоциклиб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат;
- Дабрафениб (капсулы) — противоопухолевый препарат;
- Траметиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат.
Результаты включения лекарственных средств в лекарственные перечни по протоколу голосования Комиссии Минздрава РФ от 18 июля 2019 г. смотрите по ссылке https://gmpnews.ru/2019/07/opublikovan-spisok-lekarstvennyx-sredstv-voshedshix-v-lekarstvennye-perechni-na-2020-god/.