Опубликован список лекарственных средств вошедших в лекарственные перечни на 2020 год

Согласно опубликованному протоколу голосования Комиссии Минздрава РФ по формированию лекарственных перечней от 18 июля 2019 г., принято решение о включении 7-ми новых препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и 9-ти лекарственных средств в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН) на 2020 год.

Единогласным решением Комиссии в перечень ВЗН включены: Экулизумаб, Ларонидаза, Идурсульфаза, Идурсульфаза бета, Галсульфаза, Тоцилизумаб, Адалимумаб, Канакинумаб, Этанерцепт.

В перечень ЖНВЛП на 2020 год вошли следующие препараты:

Инсулин гларгин + ликсесенатид (раствор для подкожного введения) — для лечения сахарного диабета. Препарат также включен в перечень ОНЛС;

(раствор для подкожного введения) — для лечения сахарного диабета. Препарат также включен в перечень ОНЛС; Дупилумаб (раствор для подкожного введения) — для лечения заболеваний кожи. Препарат также включен в перечень ОНЛС;

(раствор для подкожного введения) — для лечения заболеваний кожи. Препарат также включен в перечень ОНЛС; Бенрализумаб (раствор для подкожного введения) — для лечения обструктивных заболеваний. Препарат также включен в перечень ОНЛС;

(раствор для подкожного введения) — для лечения обструктивных заболеваний. Препарат также включен в перечень ОНЛС; Реслизумаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий) — для лечения обструктивных заболеваний;

(концентрат для приготовления раствора для инфузий) — для лечения обструктивных заболеваний; Рамуцирумаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий) — противоопухолевый препарат;

(концентрат для приготовления раствора для инфузий) — противоопухолевый препарат; Алектиниб (капсулы) — противоопухолевый препарат;

(капсулы) — противоопухолевый препарат; Осимертиниб (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — противоопухолевый препарат. Препарат также включен в перечень ОНЛС.

Если говорить исключительно о перечне ОНЛС, то в него также добавлены (помимо тех, которые вошли и в перечень ЖНВЛП — указаны выше):

Мацитентан (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — относится к группе препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы;

(таблетки, покрытые пленочной оболочкой) — относится к группе препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы; Пембролизумаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий) — противоопухолевый препарат;

(концентрат для приготовления раствора для инфузий) — противоопухолевый препарат; Церитиниб (капсулы) — противоопухолевый препарат.

Помимо этого, комиссия оставила в перечне ЖНВЛП:

Ацетилцистеин (таблетки шипучие) — противокашлевый препарат и средство для лечения простудных заболеваний;

(таблетки шипучие) — противокашлевый препарат и средство для лечения простудных заболеваний; Цитиколин (раствор для приема внутрь) — относится к группе «другие психостимуляторы и ноотропные препараты».

Результаты включения лекарственных средств в лекарственные перечни по протоколам голосования Комиссии Минздрава РФ от 19 июля 2019 г. и от 22 июля 2019 г. смотрите по ссылке https://gmpnews.ru/2019/07/spisok-lekarstvennyx-sredstv-voshedshix-v-lekarstvennye-perechni-na-2020-god-dopolnenie/.

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