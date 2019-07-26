Минздрав Казахстана освободил от НДС ряд лекарственных средств, фармсубстанций и медизделий

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2019 года утвержден Перечень лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, материалов, оборудования и комплектующих для их производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно- ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, обороты по реализации которых и импорт освобождаются от налога на добавленную стоимость.

В приказе приведены:

Перечень лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, обороты по реализации которых освобождаются от НДС;

Перечень лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам, импорт которых освобождается от НДС.

Кроме того, приказом признан утратившим силу приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 марта 2018 года № 124 «Об утверждении перечней лекарственных средств любых форм, в том числе используемых (применяемых) в области ветеринарии, изделий медицинского (ветеринарного) назначения и медицинской (ветеринарной) техники, сурдотифлотехники, лекарственных субстанций, материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, в том числе используемых (применяемых) в области ветеринарии, изделий медицинского (ветеринарного) назначения и медицинской (ветеринарной) техники, обороты по реализации которых и импорт освобождаются от налога на добавленную стоимость».

Приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, которое состоялось 19 июля 2019 года.

gmpnews