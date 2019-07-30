ЕР внесла поправку в законопроект о продаже лекарств в интернете

Сайты, нелегально торгующие лекарствами, либо продающие рецептурные препараты через интернет, могут попасть в реестр запрещённых и быть заблокированы, соответствующую поправку внесла фракция «Единая Россия» в законопроект о продаже лекарств в интернете, рассказал журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.

«Мы подготовили блок поправок, который включает в себя, во-первых, регулирование «левых» так называемых сайтов, то есть тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными препаратами, либо торгует запрещёнными к продаже через интернет: рецептурными, психотропными, спиртосодержащими, наркосодержащими препаратами. Сайты, которые это продают, с нашей точки зрения, должны включаться в реестр запрещённых сайтов, и приниматься соответствующие меры», — сказал Исаев журналистам.

Также, по его словам, поправки будут касаться регулирования торговли БАДами в интернете. «Мы считаем, что БАДы должны продаваться те, которые зарегистрированы официально государством. При этом, конечно, никаких клинических испытаний, этим БАДы и отличаются от лекарств, они проходить не должны», — рассказал депутат.

Кроме того, «Единая Россия» обсуждает с правительством вопрос допуска к торговле лекарствами через интернет лицензированных, официально зарегистрированных оптовых поставщиков. Такая мера, пояснил Исаев, даст доступ к рынку отечественным производителям и «умерит аппетиты аптечных монополистов».

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