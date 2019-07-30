Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок

Об этом следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича.

Депутат ранее направил в Минздрав запрос с вопросом о включении прививки от вируса папилломы человека (ВПЧ) в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Замминистра в своем ответе парламентарию уточняет, что российский календарь в настоящее время включает в себя профилактические прививки, проводимые против 12 инфекций. При этом ближайшей задачей является введение в календарь вакцинации от ветряной оспы, ротавирусной инфекции и гемофильной инфекции (всех детей раннего возраста).

«Параллельно с работой по расширению национального календаря профилактических прививок Минздрав России активно работает с Минпромторгом России по вопросу необходимости производства отечественных вакцин», — отмечает Яковлева.

Менделевич отметил, что необходимо как можно скорее расширить ассортимент прививок и производство вакцин отечественного производства. Ускорению развития российского производства будет способствовать и поручение президента Владимира Путина, согласно которому кабмину необходимо разработать и утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

В качестве первоочередных задач, по мнению Менделевича, должно быть определено удовлетворение потребностей населения в иммунобиологических лекарственных препаратах и организация в России полного цикла производства вакцин для прививок. По словам парламентария, создание собственных производств может положительно отразится и на ценах лекарственных препаратов.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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