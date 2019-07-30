Servier и BioCurate намерены ускорить разработку инновационных лекарств и методов терапии

Филиал «Сервье Австралия» и совместное предприятие Университета Монаша и Мельбурнского университета «BioCurate» при поддержке правительства штата Виктория заключили соглашение об обмене практическим и научным опытом с целью ускорения разработки инновационных лекарственных препаратов и методов терапии.

Совместная работа «Сервье» и BioCurate будет осуществляться в рамках договора о намерениях, в соответствии с которым они будут сотрудничать как напрямую, так и посредством участия в работе научно-промышленного консультативного комитета BioCurate, предоставляя рекомендации и проводя оценку новых образцов лекарственных препаратов, разрабатываемых научными партнерами компании BioCurate.

Основная цель BioCurate — устранение препятствий, ограничивающих продвижение и коммерциализацию исследований на ранних стадиях разработки. Для того, чтобы увеличить число инвестиционно привлекательных проектов, компания BioCurate намерена тесно сотрудничать с инвесторами из медицинской, фармацевтической и других отраслей, что позволит перспективным проектам получать рекомендации и экспертную оценку на протяжении всего процесса работы над тем или иным лекарственным препаратом.

«Компания BioCurate рада заручиться поддержкой представителей отрасли, которая позволит нам расширить наши партнерские связи с экспертами, готовыми поделиться с нами своим опытом в области научных исследований, бизнеса и реализации совместных проектов», — сказал доктор К. Гленн Бегли (C. Glenn Begley), генеральный директор BioCurate.

Австралия является лидером в научных исследованиях и разработках, в том числе в области инновационных разработок в сфере медицинских исследований и развития здравоохранения. Международный центр терапевтических исследований «Сервье» активно привлекает к сотрудничеству лучших научных работников со всего мира, чтобы максимально эффективно использовать возможности таких успешных научно-исследовательских экосистем, как Австралия, совершенствуя таким образом процессы производства и расширяя свой портфель.

«Сотрудничество с биотехнологическими компаниями, научными сообществами, институтами и правительством — ключевой элемент нашей стратегии, в которой на первом месте стоит забота о пациентах и внедрение инноваций», — подчеркнул доктор Клод Бертран (Claude Bertrand), исполнительный вице-президент «Сервье» по исследованиям и разработкам.

Важное значение для подобного сотрудничества имеет округ Парквилл в г. Мельбурн, Австралия. Это район, состоящий из 30 больниц мирового уровня, научно-исследовательских институтов, учебных заведений и биотехнологических учреждений, где работает около 10 000 ученых. Головной офис компании BioCurate расположен именно в этом районе, и ее команда, обладающая международным опытом, вносит существенный вклад в развитие этой процветающей научной экосистемы.

«Сервье» стала одной из первых компаний, подписавших с BioCurate соглашение об обмене опытом и ускорении разработки новых лекарственных препаратов.

«Мы рады, что у компаний появилась возможность для совместной деятельности, позволяющей «Сервье», объединить свой научный опыт с инновациями BioCurate, что в результате должно повысить качество исследований на ранних стадиях и способствовать созданию эффективных терапевтических решений на благо пациентов, — заключил Педро Крисанто (Pedro Crisanto), директор Международного центра терапевтических исследований «Сервье» в Австралии и Новой Зеландии. ─ Австралия 3 года подряд занимает 5-е место в рейтинге Scientific American Worldwide. Совместно с BioCurate «Сервье» надеется извлечь из блестящих научных разработок результаты, способные помочь людям по всему миру».

gmpnews