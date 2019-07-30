Ученые ПГНИУ работают над новым методом создания потенциальных лекарственных средств

Химики Пермского университета разрабатывают новый метод получения потенциальных противомикробных и противораковых препаратов. Исследование основывается на окислительных превращениях легкодоступных фуранов и изучении биологической активности полученных продуктов.

Замещенные фураны используются в 60% соединений лакокрасочной, нефтехимической и полимерной промышленностей. Кроме того, для многих фуранов характерна разнообразная биологическая активность, что позволяет использовать их для получения лекарственных средств: ранитидина, фуросемида, серии противомикробных агентов нитрофуранового ряда.

«Создание новых лекарственных препаратов – это трудоемкий многостадийный процесс, у фармакологических гигантов на это уходят десятки лет работы различных специалистов. Задача химиков заключается в разработке методов синтеза обширных библиотек веществ. Мы планируем разработать простые и эффективные методы получения разнообразных соединений и протестировать биологическую активность полученных продуктов с целью поиска наиболее перспективных для дальнейших исследований образцов», – рассказал руководитель проекта, старший научный сотрудник кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Максим Учускин.

Перспективность исследований связана с тем, что фурановый цикл способен проявлять уникальные химические свойства, что, в свою очередь, приводит к самым различным превращениям исходной молекулы с образованием ценных продуктов. Ученые отмечают, что несмотря на то, что исследования направлены на фармацевтическую отрасль, полученные результаты вполне могут найти применение и в сельском хозяйстве, в качестве средств защиты растений

«Необходимо отметить, что предполагаемые исследования носят не только прикладной характер, но и фундаментальный. В ходе выполнения проекта будут получены новые знания, которые существенно расширят имеющиеся в настоящее время сведения о химических свойствах исследуемых соединений, а выявленные закономерности протекающих процессов позволят разработать новые методы построения веществ с полезными свойствами, в частности, потенциальных биологически активных молекул. Мы ожидаем, что полученные результаты будут опубликованы в ведущих международных научных журналах по химии», – продолжил Максим Учускин.

Исследовательский проект химиков Пермского университета рассчитан на два года и реализуется в рамках гранта РНФ по проведению инициативных исследований молодыми учеными. Работы проводятся на базе кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ, которая была основана в 2017 году. В её состав входят шесть лабораторий, где студенты могут создавать и изучать современные лекарственные препараты.

psu