За ветеринарными препаратами могут установить фармнадзор

Производителям веществ, из которых можно изготавливать средства для лечения животных, могут запретить продавать их напрямую организациям, которые разводят и содержат животных. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Согласно правительственной инициативе, производители не смогут продавать субстанции, из которых можно сделать препараты для животных, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые разводят и содержат животных, так как у них нет права изготавливать лекарства.

При этом производители смогут изготавливать препараты не только из субстанций, которые включены в ветеринарный реестр, а из всех веществ, представленных в реестре лекарственных средств для медицинского применения.

Федеральные органы власти получат полномочия выдавать документы о том, что лекарственный препарат для ветеринарного применения допущен к обращению в Российской Федерации, а владелец или держатель регистрационного удостоверения лекарства для ветеринарного применения будет обязан предоставлять каждые 6 месяцев отчёт по результатам фармаконадзора.

По истечении двух лет после регистрации отчёт надо будет готовить ежегодно, а по прошествии ещё трёх лет — раз в три года.

pnp