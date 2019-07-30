AstraZeneca демонстрирует рост в каждом регионе и во всех терапевтических областях

Компания «АстраЗенека» завершила первое полугодие 2019 года ускорением роста продаж продукции, он составляет 12% (17% при постоянном обменном курсе). Развивающиеся рынки показывают рост 15% (24% при постоянном обменном курсе), в России продажи за первое полугодие выросли на 67% (85% при постоянном обменном курсе) и составили 112 миллионов долларов США.

Паскаль Сорио, главный исполнительный директор «АстраЗенека», прокомментировал финансовый отчет компании:

«Рывок, который мы сделали в прошлом году, способствовал возвращению «АстраЗенека» к росту, благодаря высокому потенциалу наших новых препаратов. Мы ожидаем, что пять наших новых препаратов станут блокбастерами в этом году и обеспечат рост продаж по направлениям «онкология» и «биофармацевтика». Развивающиеся рынки, США и Япония показали устойчивый рост, мы также демонстрируем впечатляющие результаты на европейском рынке. Мы продолжаем инвестировать в устойчивый рост, особенно это касается развивающихся рынков, а также вывода на рынок препаратов. Мы получили одобрение препарата «Линпарза» для лечения рака яичников в ЕС и Японии, а также препаратов «Брезтри» и «Бевеспи» в Японии, показанных для терапии хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), отражая дальнейшие успехи нашего портфеля препаратов. Кроме того, учитывая рост прибыли, мы обновили прогноз по продажам и нацелены на повышение операционной эффективности и увеличение чистого денежного потока в долгосрочной перспективе».

В июле 2019 года Комиссия Министерства здравоохранения РФ по формированию перечней лекарственных препаратов приняла положительное решение о включении двух препаратов компании в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан (ОНЛП). Первый предназначен для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого EGFRm (НМРЛ), в т.ч. при локализации метастазов в головном мозге, а второй показан для лечения тяжелой бронхиальной астмы с эозинофильным фенотипом у взрослых пациентов в качестве дополнительной поддерживающей терапии.

«АстраЗенека» является международной, научно-ориентированной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов преимущественно в трех терапевтических областях — онкология, кардиология, нефрология & метаболизм и респираторные заболевания. Компания «АстраЗенека» представлена более чем в 100 странах мира, а ее инновационные препараты используют миллионы пациентов во всем мире.

gmpnews