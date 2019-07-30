Российская инсулиновая помпа будет дешевле импортных аналогов

Как рассказал генеральный директор компании «РуГаджет» (стартап и резидент Ульяновского наноцентра ULNANOTECH) Руслан Халилов, на сегодняшний день разработан прототип устройства и специальное приложение для мобильного телефона, с помощью которого осуществляется управление прототипом.

«На первом, аналитическом, этапе мы занимались изучением вопроса, подготовкой вместе с заказчиком технического задания и проработкой вариантов его решения. На втором этапе мы разработали пробный прототип, который подтвердил возможность изготовления на нашей базе инсулиновой помпы. Далее мы сделали основной прототип — устройство, максимально приближенное к готовому изделию. К нему уже написано программное обеспечение — специальное приложение, в которое будут заноситься индивидуальные параметры. На следующем этапе будет выполнена»привязка» к производству и разработана технология серийного выпуска. Впоследствии, если потребуется, мы поможем заказчику организовать производство этой инсулиновой помпы», — рассказал Руслан Халилов.

По словам гендиректора компании-разработчика, инсулиновая помпа представляет собой компактное устройство, состоящее из двух частей: сменной — контейнера с инсулином и инфузионной системы, и постоянной, которая оснащена двигателем и необходимой электроникой.

«Принцип работы помпы следующий: изделие наклеивается на тело человека, затем делается один прокол и вставляется канюля. Через нее инсулин и будет вводиться в организм. Сменную часть необходимо будет менять один раз в три дня. Введение инсулина можно будет контролировать с помощью мобильного устройства и специального приложения, которое мы для этого разработали», — пояснил разработчик.

Как отметил генеральный директор Ульяновского наноцентра Дмитрий Пак, разработанное компанией «РуГаджет» изделие, это отечественное решение, использующее только российские материалы, а значит, оно будет доступнее зарубежных аналогов.

«Мы предполагаем, что данная индивидуальная инсулиновая помпа существенно упростит жизнь людям с сахарным диабетом. Более того, она будет выполнена во влагостойком корпусе, а значит её не нужно будет отсоединять на время водных процедур. Работать она будет от батарейки AAA стандартного типа. Таким образом, помпа будет доступна по цене и проста в эксплуатации», — сказал Дмитрий Пак.

gmpnews